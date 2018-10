Santa Margherita Ligure. La fase di allerta rossa non è ancora finita, ma Santa Margherita Ligure non si è fermata. Da ieri pomeriggio si lavora incessantemente, per la sicurezza delle persone in primis, riferisce lo staff di comunicazione del sindaco.

La strada per Portofino resta chiusa e lo sarà per diverso tempo, visti i danni.

La strada di Ghiaia è stata pulita ma non ancora riaperta al traffico veicolare per permettere il movimento dei mezzi di soccorso. Unica via d’accesso e di uscita dalla città resta San Lorenzo della Costa e la via Aurelia.

Tra i danni più gravi – ancora in corso la conta e le verifiche – che la città ha subito ci sono il crollo totale di una porzione di diga foranea del porto e il crollo in più parti della strada provinciale tra il Regina Elena e Paraggi.