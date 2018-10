San Martino, “soffia” portafoglio alla fermata del bus, ma i carabinieri lo arrestano in flagranza

Genova. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Stazioni di San Martino, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei “reati predatori”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino algerino.

L’uomo, di circa 40 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre il portafoglio dalla tasca dei pantaloni di un uomo in attesa dell’autobus.

Lo scippatore è stato quindi bloccato prima che potesse allontanarsi con la refurtiva, ed successivamente posto in stato di ferma in attesa del giudizio per direttissima.