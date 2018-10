San Fruttuoso, semaforo crolla sul marciapiede, decine di segnalazioni per il vento

Genova. C’è grande paura per la pioggia e i temporali, ma al momento quello che sta facendo più danni è il vento.

Dopo aver spazzato prepotentemente il ponente cittadino, anche sulla val Bisagno si sono verificata fortissime raffiche di vento, che stanno creando non pochi problemi nelle strade: a San Fruttuoso un semaforo è stato atterrato dal vento in via Giovanni Torti, mentre alcuni residenti segnalano trombe d’aria in zona piazza Solari e via Amarena.

Il Municipio Bassa Valbisagno ha pubblicato su facebook l’appello a muoversi con cautela e solo in casa di stretta necessità, visto che “la città è spazzata da vento molto forte, per la strada stanno cadendo oggetti provenienti dalle facciate e coperture dei palazzi”.

(Foto pubblicata da Christian Popolo su Facebook)