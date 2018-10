San Fruttuoso, a spasso con un etto di fumo nello scooter. Scoperto dalla polizia

Sorpreso con un etto di hashish. Arrestato

Via Torti, ore 11.45

Genova. I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno arrestato un cittadino italiano di 58anni per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti legati allo spaccio, ieri mattina è stato visto in atteggiamento sospetto dagli operatori della Volante in transito in Via Torti.

Fermato per un controllo, dal cassettino frontale della moto, dove teneva i documenti del mezzo che ha esibito ai poliziotti, è spuntato anche un sacchettino che l’uomo ha cercato invano di occultare.

All’interno era custodita una tavoletta di hashish del peso di circa un etto, posta sotto sequestro. L’arrestato è stato associato al carcere di Marassi in attesa di giudizio