San Colombano Certenoli, rogo di un’auto nella notte

San Colombano Certenoli. Intorno alla mezzanotte un’auto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco in via don Nino Perazzo.

Siccome il veicolo si trovava sotto una tettoia di legno e vicino a un’abitazione e a un mezzo pesante, l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari è stato particolarmente impegnativo: tre mezzi e sette uomini coinvolti.

Le squadre sono rientrate intorno all’una e mezza, riuscendo nell’impresa di evitare ulteriori danni o l’evacuazione dello stabile vicino.