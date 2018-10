Sampierdarena, trovato ordigno bellico in porto. Chiuso accesso di ponente, code e rallentamenti

Genova. Un altra giornata campale per il traffico cittadino. Oltre ai consueti problemi di viabilità, il ritrovamento di un ordigno bellico presso le banchine portuali di Sampierdarena ha fatto chiudere l’accesso di ponente, producendo ulteriori disagi per la viabilità.

Si segnalano code e rallentamenti tra Bolzaneto e Rivarolo, nella zona della nuova viabilità di Sestri (via Siffredi e via Hermada) e in Lungomare Canepa. Insomma, il solito.

Da questa mattina personale della polizia locale è stato dislocato in presidio all’accesso della sopraelevata Aldo Moro per evitare errori di autisti di mezzi pesanti, come verificatosi nei giorni scorsi.