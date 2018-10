Sagra del Pesce di Camogli a Genova. L’edizione straordinaria per l’emergenza post Ponte Morandi

Genova. Una trasferta eccezionale per la Sagra del Pesce di Camogli che arriva nella nostra Città con un intento benefico: raccogliere fondi per gli anziani sfollati dopo il crollo di Ponte Morandi.

Tra le iniziative messe in atto per aiutare le vittime di questa tragedia che ha colpito la nostra città, la Sagra del Pesce ha deciso di sostenere il progetto della Comunità di Sant’Egidio che prevede la ristrutturazione di una Casa Famiglia a Sampierdarena che accoglierà fino a 10 persone anziane che hanno dovuto abbandonare la casa di una vita.

Da sempre momento di festa, condivisione e piacere di stare insieme, la Sagra per questa occasione al Porto Antico si tinge dei colori della solidarietà grazie alla volontà e alla collaborazione tra i celebri “Camuggin” della Pro Loco Camogli e il Civ Porto Antico, ma anche grazie ai tanti partner e sponsor che hanno gratuitamente messo a disposizione i propri prodotti (basti pensare ai 2.500 litri di olio) o servizi gratuitamente.

Conosciuta in tutta Italia, la Sagra del pesce di Camogli ha visto la prima edizione nel 1952 e da allora si tiene nella cittadina rivierasca ogni anno la seconda domenica di maggio, attirando oltre 65.000 persone provenienti da tutta la Liguria, ma anche dalle regioni limitrofe.

Un’edizione unica ed eccezionale così come eccezionale sarà anche il trasporto della grande padella d’acciaio di 4 metri di diametro, la più grande del mondo, che arriverà in Porto Antico per friggere in due giorni più di 6.000 porzioni di pesce.

Un costo accessibile – € 8 a porzione – e tante possibilità per acquistarlo dato che, a differenza dell’originale edizione primaverile, la frittura di svolgerà sia sabato che domenica. Inoltre, per saltare la coda, il coupon può essere acquistato in anticipo sul sito del CIV Porto Antico portoanticovillage.it

“La Sagra del Pesce di Camogli a Genova – ha dichiarato il Presidente della Porto Antico di Genova S.p.A. Giorgio Mosci – è uno di quegli eventi che mostrano chiaramente il grande cuore dei liguri. La sua organizzazione non è stata semplice, basti pensare alla complessità di un trasporto come quello della grande padella, ma tutte le difficoltà sono state superate grazie ad una grande forza di volontà di tutti i soggetti partecipanti che con entusiasmo e grande solidarietà hanno aderito al progetto sin dal primo momento.”