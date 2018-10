Sabato 3 novembre il Pre Critical Wine del Buridda al mercato coperto di Certosa

Genova. Prosegue il sostegno del laboratorio sociale Buridda ai commercianti del mercato coperto di Certosa, uno dei quartieri che più sta soffrendo l’isolamento dopo il crollo del ponte Morandi.

Prima l’idea del gruppo di acquisto solidale dei prodotti del mercato con gli attivisti del laboratorio che raccolgono le liste della spesa (ogni giovedì, i prodotti e i prezzi sono pubblicati di settimana in settimana sul sito del Buridda), e ora l’idea di un Pre Critical Wine direttamente a Certosa.

L’appuntamento è per sabato 3 novembre a partire dalle 17.30: aperitivo con degustazione vini critici dei vignaioli del critical wine e prodotti dei banchi del mercato, accompagnati dalla chitarra di Susanna Roncallo.

Il Crital wine vero e proprio invece si svolgerà quest’anno, per la 14° edizione, sabato 10 e domenica 11 novembre negli spazi del Buridda in corso Monte Grappa. Saranno presenti oltre 50 piccoli produttori da tutta l’Italia, con vini, e non solo, prodotti nel pieno rispetto della terra e di chi la terra la lavora. E, novità dell’edizione 2018, la manifestazione proverà quest’anni ad essere 100% senza utilizzo di plastica.