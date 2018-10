Ryan, cucciolo di pitbull trovato a Rapallo, cerca un padrone esperto

Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa oggi vi presentiamo un cane che cerca una famiglia e un’adozione. Lo propongono i volontari del canile di Rapallo. Che in maniera “telegrafica” ci raccontano di Ryan. Chissà che queste poche parole non convincano qualcuno a mettersi in contatto con la struttura.

Ryan, cucciolo di 2 mesi, tipo pitbull, trovato vagante a Rapallo .

Per lui si cerca adozione consapevole, da parte di persone esperte, no perditempo .