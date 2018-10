Rugby, Under 16: Province dell’Ovest al girone élite

Genova. Rugby giovanile in grande della fermento, con l’inizio del campionato di élite Under 18 e relativa sconfitta casalinga per la franchigia degli Embriaci sui coriacei bresciani di Rovato.

Nel torneo ligure territoriale partono a razzo gli imperiesi dell’Union Riviera e la Rugby Ligues, che ha espugnato il campo di Sant’Olcese. Intanto nel girone 2 territoriale la squadra A della Rugby Ligues ha surclassato i pur volenterosi ragazzi del Moncalieri.

Oggi c’era molta attenzione rivolta ai barrages degli Under 16 per salire nel girone di élite di categoria e, allo stadio Carlini, le Province dell’Ovest, dopo strenua lotta con il Varese, hanno ottenuto l’importante pass. Con la sconfitta casalinga, di misura, della Rugby Ligues col Bergamo, si chiudono definitivamente gli spareggi per l’élite; proprio gli Orsi di Paolo Ricchebono e Franz Nasti sono l’unico club ligure che difenderà i colori della Liguria in questo torneo di un certo spessore tecnico.

Under 18 girone 1 élite (1ª giornata)

FTGI Embriaci – Rovato 19-29

Calvisano – Viadana 19-26

Cus Torino – Lecco 12-21

ASR Milano – Monferrato 29-3

Cus Milano – VII Torino 29-20

Classifica: Rovato, ASR Milano, Cus Milano 5, Lecco, Viadana 4, Calvisano, VII Torino 1, FTGI Embriaci, Cus Torino, Monferrato 0.

Under 18 territoriale girone 3 (1ª giornata)

Amatori Genova – FTGI Rugby Ligues “B” 10-20

Union Riviera – FTGI Embriaci 31-10

Classifica: Union Riviera punti 5, FTGI Rugby Ligues “B” 4, FTGI Embriaci 1, Amatori Genova 0.

Under 18 territoriale girone 2 (1ª giornata)

Cuneo Pedona – Rivoli 22-7

Moncalieri – FTGI Rugby Ligues “A” 0-57

Volvera in sosta

Classifica: FTGI Rugby Ligues “A”, Cuneo 5, Rivoli, Volvera, Moncalieri 0.

Barrage Under 16 poule ripescaggio quinta fase

Province dell’Ovest – Varese 24-19

FTGI Rugby Ligues – Bergamo 22-26

Parabiago – Cus Milano 12-29

Biella – Rho 10-27

Province dell’Ovest, Bergamo, Cus Milano e Rho accedono al girone 1 élite.

Under 14 fase preliminare (2ª giornata)

Triangolare

Cus Genova “1” – Province dell’Ovest 49-0

Cus Genova “2” – Province dell’Ovest 75-0

Cus Genova “1” – Cus Genova “2” 66-12

Nella foto: la partita Under 16 tra Province dell Ovest e Varese.