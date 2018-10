Rugby: il resoconto del fine settimana

Recco. Il derby di Serie A fra Pro Recco e CUS Genova ha richiamato sugli spalti del campo rivierasco Carlo Androne più di ottocento spettatori, un record per il pur piccolo impianto sportivo degli “Squali” che alla fine di ottanta minuti di gioco estremamente equilibrati e vibranti, hanno ottenuto la prima vittoria nello stesso torneo rilanciando le proprie chance, e raggiungendo in classifica sia l’Accademia che il CUS Torino e il CUS Genova. In meta i rispettivi numeri 14, i trequarti ala Migliorini per il CUS, l’altra ala rivierasca Lorenzo Romano. La partita si è sviluppata poi sui calci piazzati con due penalty ed una trasformazione di Bastien Agniel per i biancocelesti, e con tre penalty di Paolo Buso per i genovesi, ma il piazzato decisivo è stato siglato dal ventunenne Pietro Gaggero (nella foto), tra i più bravi in campo con Lorenzo Romano e John Mills.

Tra sabato e domenica si è giocato a rugby su tutti i campi disponibili con sorprendenti prestazioni dello Spezia in C2, primo in classifica inseguito dall’altro club spezzino del Golfo dei Poeti. Nei tornei giovanili importante l’affermazione casalinga degli Embriaci sul Cus Torino e le roboanti vittorie delle Rugby Ligues/1 e 2 con gli Under 18 idem per gli Under 16.

SERIE A GIRONE 1 (II GIORNATA)

Tossini Recco – CUS Genova 16/14

Accademia Ivan Francescato – Itinera CUS Torino 52/26

CUS Milano – Edilnol Biella 28/24

TK Group Torino – Parabiago 10/20

Sitav Lyons Piacenza – A.S.R. Milano 35/20

CLASSIFICA: Lyons Piacenza 8, Parabiago 7, CUS Genova, CUS Torino, Recco, Accademia FIR 6, Biella, A.S.R., e CUS Milano 5, VII Torino punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (II GIORNATA)

Amatori Genova – Amatori Capoterra 7/38

I Centurioni Lumezzane – Tutto Cialde Lecco 16/13

Probiotical Amatori Novara – Chef Piacenza 25/31

Amatori & Union Milano – Monferrato 18/24

Sertori Sondrio – Bergamo 20/17

Varese – Nordival Rovato 30/34

CLASSIFICA: Monferrato, Rovato e Piacenza 10, Lecco 6, Varese e Capoterra 5, Centurioni Lumezzane e Sondrio 4, Bergamo 2, Novara e Amatori&Union Milano 1, Amatori Genova 0.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (II GIORNATA) 15,30

Union Riviera – Moncalieri 32/7

CUS Torino/B – Savona 20/24

CUS Genova/B – CUS PAVIA 41/15

CLASSIFICA: CUS Genova/B 10, Savona 9, CUS Pavia e Union Riviera 5, Moncalieri 0, CUS Torino/B – 7.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA)

R.C. Spezia – Lions Tortona 24/14

Golfo dei Poeti – Monferrato/B 21/12

CFFS Cogoleto – Recco/B 0/42

CUS PO in sosta.

CLASSIFICA: R.C. Spezia 5, Golfo dei Poeti Spezia 4, Monferrato/B, CUS PO e Recco/B 1, Lions Tortona 0, Cffs Cogoleto – 8.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA) 12,30

FTGI Embriaci – CUS Torino 27/5

Monferrato – Calvisano 8/27

Nordival Rovato – TK Group Torino 71/12

Tutto Cialde Lecco – CUS Milano 14/0

A.S.R. Milano – Viadana 32/12

CLASSIFICA: A.S.R. Milano 15, Rovato 14, FTGI Embriaci 10, Viadana 9, Lecco 8, Calvisano 7, CUS Milano 5, VII Torino 1, CUS Torino e Monferrato 0.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 2 (III GIORNATA)

FTGI Rugby Ligues/1 – Rivoli 102/0

Moncalieri – Cuneo Pedona 33/24

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 15, Cuneo Pedona e Moncalieri 6, Rivoli punti 5.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 3 (III GIORNATA)

Amatori Genova – Union Riviera 22/26

FTGI Rugby Ligues/2 – FTGI Embriaci/2 67/14

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/2 14, Union Riviera 12, FTGI Embriaci/2 5, Amatori Genova 1.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA)

Province dell’Ovest – Calvisano 21/34

Bergamo – Jr Brescia 7/65

A.S.R. Milano – Rho 12/7

CUS Milano – TK Group Torino 26/12

Franciacorta – Amatori & Union Milano 21/3

CLASSIFICA: Jr Brescia 10, Franciacorta 9, Rho 6, Amatori & Union Milano,VII Torino, A.S.R. Milano, CUS Milano, Calvisano 5, Bergamo e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 16 GIR. TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (II GIORNATA)

Amatori Genova – Union Riviera 55/10

FTGI Rugby Ligues/1 – Black Herons Acqui 83/0

FTGI Marengo – CUS Genova 0/75

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 10, Acqui, Amatori Genova, CUS Genova ed Union Riviera 5, FTGI Marengo 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA)

FTGI Rugby Ligues/2 – Volvera 55/10

Moncalieri – Monferrato 7/27

Chieri – CUS Torino 17/58

CLASSIFICA: CUS Torino e Monferrato 10, Moncalieri, FTGI Rugby Ligues/2 5, Chieri e Volvera punti 0.

UNDER 14 FASE PRELIMINARE (IV GIORNATA)

CUS Genova/A – Cffs Cogoleto & P.O. 62/0

CUS Genova/B – Cffs Cogoleto & P.O 12/12

Imperia – Salesiani Vallecrosia 63/0

R.C. Spezia – Pro Recco 0/84

Province dell’Ovest – Savona 33/45