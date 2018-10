Rugby, il programma del fine settimana

Genova. Siamo giunti alla fase finale e decisiva dei barrages di qualificazione al girone élite Under 16.

Con Franciacorta ed ASR Milano già certe di raggiungere in tale torneo le già ammesse di diritto per i piazzamenti ottenuti lo scorso campionato, cioé Calvisano, Amatori & Union Milano, Junior Brescia e VII Torino, le altre quattro squadre necessarie per completare il girone dovranno uscire dagli scontri diretti del quinto turno di ripescaggio in programma dopodomani.

Eliminato, quindi, il Cus Genova che gareggerà nel girone territoriale con obiettivo la Coppa Walter Piccoli, in gara saranno ancora le Province dell’Ovest e la franchigia Rugby Ligues, ed antrambe potranno sfruttare il fattore campo.

Intanto sempre questa domenica inizia anche il campionato Under 18 di élite per il Nord Ovest, con in gara la franchigia territoriale genovese degli Embriaci che esordirà proprio al Carlini affrontando i bresciani del Rovato.

Intanto a Cogoleto dalla mattinata al pomeriggio ci sarà spazio per le attività dei più piccini con lo svolgimento dei due trofei organizzati dalle Province dell’Ovest.

Under 18 girone 1 élite (1ª giornata)

FTGI Embriaci – Rovato (stadio Carlini di Genova ore 12,30 arbitro Zaami)

Calvisano – Viadana

Cus Torino – Lecco

ASR Milano – Monferrato

Cus Milano – VII Torino

Under 18 territoriale girone 1 (1ª giornata)

Amatori Genova – FTGI Rugby Ligues “B” (campo di Sant’Olcese 12,30 arbitro Biagioni)

Union Riviera – FTGI Embriaci “B” (campo Pino Valle/Baitè di Imperia 13,30 arbitro A. Olivieri)

Barrage Under 16 poule ripescaggio quinta fase

Province dell’Ovest – Varese (stadio Carlini di Genova 14,30 arbitro Calandri )

FTGI Rugby Ligues – Bergamo (campo Carlo Androne di Recco 12,30 arbitro Torazza)

Parabiago – Cus Milano

Biella – Rho

Under 14 fase preliminare (2ª giornata)

sabato ore 15 arbitri Costa e Grondona stadio Carlini di Genova:

triangolare con Cus Genova “1”, Cus Genova “2”, Province dell’Ovest

Attività di propaganda

arbitri Malaspina, Arnaù e Borzone

4° Trofeo del Pesto categoria Under 12

organizza Province dell’Ovest al campo Marco Calcagno di Cogoleto (domenica dalle 9,30)

9° Trofeo del Miele Under 6, Under 8, Under 10

organizza Province dell’Ovest al campo Marco Calcagno di Cogoleto (domenica dalle 9,30)

Nella foto: il test amichevole fra Embriaci e Settimo Torino.