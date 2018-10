Rugby, dalla Serie A all’Under 14: tutti i risultati

Genova. Domenica 14 ottobre sono iniziati tutti i campionati nazionali senior e, già dalla prima giornata si sono vissuti momenti molto intensi, vibranti e con l’unica affermazione fra le squadre liguri del CUS Genova vittorioso (34/21) sul mai domo CUS Milano, un avversario che sa giocare l’ovale e che ha ceduto solo nel finale (nella foto).

Le mete liguri portano la firma di Papini (doppietta), una ciascuno l’hanno segnata Nicola Rettagliata, Man of the Match, Pressenda e John Mills proprio allo scadere del tempo. Vittoria e bonus e primo posto in classifica per i genovesi insieme ad ASR Milano e CUS Torino che ha regolato anch’esso addirittura nei minuti di recupero la Pro Recco. I rivieraschi sono stati al comando della contesa prima segnando due mete, poi recuperando nel finale del secondo tempo, infine subendo la meta decisiva quando ormai la vittoria di giornata sembrava essersi realizzata. E domenica prossima al Carlo Androne di Recco derby fra gli “Squali” e CUS Genova.

In Serie B esordio difficile per l’Amatori Genova, messo a confronto con un team avvezzo a questa categoria, e sabato prossimo su anticipo della seconda giornata proprio l’Amatori riceverà i sardi dell’Amatori Capoterra.

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA)

CUS Genova – CUS Milano 34/21

Edilnol Biella – Accademia Ivan Francescato 24/17

A.S.R. Milano – VII Torino 39/14

Parabiago – Sitav Lyons Piacenza 29/29

Itinera CUS Torino – Tossini Recco 27/25

CLASSIFICA: A.S.R. Milano, CUS Genova e CUS Torino punti 5, Biella 4, Lyopns Piacenza 3, Recco 2, Accademia FIR 1, CUS Milano e VII Torino punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA)

Chef Piacenza – Amatori Genova 36/12

Amatori Capoterra – I Centurioni (rinviata al 24 febbraio 2019)

Tutto Cialde Lecco – Probiotical Amatori Novara 33/8

Monferrato – Sertori Sondrio 53/13

Bergamo – Varese 20/21

Nordival Rovato – Amatori & Union Milano 46/20

CLASSIFICA: Monferrato, Rovato, Lecco, Piacenza punti 5, Piacenza 4, Bergamo 1, Capoterra, Centurioni, Amatori Genova, Novara, Amatori&Union Milano, Sondrio punti 0.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (I GIORNATA)

Savona – Union Riviera 36/27

CUS Pavia – CUS Torino/B 29/12

Moncalieri – CUS Genova/B 20/44

CLASSIFICA: CUS Genova/B, Savona e CUS Pavia punti 5, Union Riviera 1, Moncalieri 0, CUS Torino/B punti – 8.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA)

Lions Tortona – CUS Piemonte Orientale 20/18

Monferrato – CFFS Cogoleto 36/5

Pro Recco/B – R.C. Spezia 10/18

Golfo dei Poeti Spezia sosta

CLASSIFICA: Monferrato/B e CUS PO punti 1, Tortona, Recco/B, CFFS Cogoleto e Golfeo dei Poeti punti 0. (detratti i punti di penalità)

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA)

Tecnikabel VII Torino – FTGI Embriaci 6/31

Calvisano – Nordival Rovato 13/15

Viadana – Tutto Cialde Lecco 32/14

CUS Milano – A.S.R. Milano 15/29

Itinera CUS Torino – Monferrato 30/17

CLASSIFICA: A.S.R. punti 10, Rovato e Viadana 9, CUS Milano e FTGI Embriaci 5, Lecco 4, Calvisano 2, VII Torino 1, CUS Torino e Monferrato 0.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA)

Cuneo Pedona – FTGI Rugby Ligues 5/58

Rivoli – Moncalieri 43/20

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues punti 10, Rivoli e Cuneo Pedona 5, Moncalieri 0.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA)

FTGI Embriaci/B – Amatori Genova 29/19

FTGI Rugby Ligues/B – Union Riviera 29/27

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/B punti 9, Union Riviera 7, FTGI Embriaci/B 5, Amatori Genova 0.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA)

Amatori & Union Milano – Province dell’Ovest 40/22

VII Torino – Bergamo 34/12

Calvisano – Franciacorta 0/39

Junior Brescia – A.S.R. Milano 24/21

Rho – CUS Milano 32/8

CLASSIFICA: Amatori & Union Milano, Rho, Jr Brescia, Franciacorta e VII Torino 5, A.S.R. Milano 1, CUS Milano, Calvisano, Bergamo e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 16 GIR. TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA)

Black Herons Acqui – FTGI Marengo 44/7

CUS Genova – Amatori Genova 7/12

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues/A 14/74

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/A e Black Herons punti 5, Union Riviera, FTGI Marengo e CUS Genova punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (I GIORNATA)

Monferrato – FTGI Rugby Ligues/B 52/14

CUS Torino – Volvera 85/0

Chieri – Moncalieri 10/30

CLASSIFICA: Moncalieri, CUS Torino e Monferrato punti 5, Chieri, Volvera e FTGI Rugby Ligues/B punti 0.

UNDER 14 FASE PRELIMINARE (III GIORNATA)

Province dell’Ovest – CUS Genova/B 59/5

CFFS Cogoleto & P.O. – Savona 12/39

CFFS Cogoleto & P.O. – CUS Genova/A 7/81

Savona – CUS Genova/A 7/48

R.C. Spezia – Amatori Genova 0/56