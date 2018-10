Rubava ai dipendenti dell’ospedale Galliera: arrestato 49enne

Genova. E’ stato colto con la mani nel sacco rovistare in una borsa in un ufficio all’interno dell’ospedale Galliera, per questo un genovese di 49 anni, pluripregiudicato e sottoposto all’obbligo di dimora nelle ore notturne è stato arrestato

A scoprirlo con le mani nel sacco la dipendente di una cooperativa che lavora all’interno dell’ospedale mentre, rientrata nel proprio ufficio, ha sorpreso il 49enne rovistare all’interno della sua borsa e di quella di una collega.

Vistosi scoperto, l’uomo è figgito inseguito dalla donna che, nel frattempo, ha contattato il 112. I poliziotti della volanti lo hanno bloccato nelle vicinanze, trovandolo in possesso di un computer rubato poco prima ad un primario dell’ospedale.