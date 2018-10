Ruba uno smartphone da un tavolo in pizzeria, ma gli avventori erano una famiglia di poliziotti

Genova. Sabato sera, pizzeria del porto antico. Nel bailamme, su un tavolo, uno smartphone resta abbandonato su un tavolo e un malvivente tenta di approfittarne, rubandolo. Peccato che la tavolata fosse popolata da agenti di polizia. Per questo un cittadino della Libia di 36 anni è stato arrestato per il reato di rapina.

L’uomo è entrato all’interno del locale e si è avvicinato ad un tavolino dove una famiglia genovese, padre, madre e figlio, stavano tranquillamente cenando. Il 36enne, notando sul tavolino un cellulare, con una mossa fulminea l’ha rubato cercando di darsi alla fuga, senza sapere che avrebbe dovuto fare i conti con una famiglia di poliziotti; padre sovrintendete capo in pensione, madre ispettore superiore ancora in servizio e figlio agente in prova della Polizia di Stato.

La famiglia è riuscita a bloccare il ladro nonostante quest’ultimo abbia cercato di colpire senza esclusione di colpi tutto il nucleo famigliare.

In perfetta sintonia, mentre i coniugi tenevano ben stretto il rapinatore, il figlio ha chiamato la sala operativa che ha immediatamente inviato una volante in loro ausilio. Il 36enne, che anche al cospetto delle divise ha cercato di divincolarsi con calci e pugni, è stato arrestato per rapina.

Accompagnato in questura l’uomo, con svariati precedenti di polizia ed irregolare, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.