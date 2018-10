Rivarolese, Simone Romei: “Siamo ripartiti dalla prestazione con il Finale”

Genova. La Rivarolese dopo le tre reti rifilate al Finale… ne realizza altrettante al Ventimiglia, tanto per ribadire, sul campo, la forza della squadra, vero Romei?

“La vittoria ottenuta, sul campo, con il Finale, è stata importante anche per accrescere l’autostima all’interno del gruppo, e da lì siamo ripartiti, con l’obiettivo di migliorare, gara dopo gara, il nostro rendimento – afferma l’attaccante polceveraasco Simone Romei – abbiamo trovato una prima quadratura del cerchio e i risultati, di conseguenza, sono cominciati ad arrivare”.

Al momento state guardando, dall’alto tutte le avversarie…

“E’ presto per guardare la classifica, ci sono almeno quattro/cinque squadre molto forti, in grado di lottare per il primato, l’Eccellenza, a livello medio alto, è molto equilibrato rispetto alle scorse stagioni dove Albissola e Fezzanese erano di un altro pianeta”.

E comunque, il lupo perde il pelo ma non il vizio, cioè la tua capacità di buttare la palla alle spalle dei portieri…

“Che dire… segnare è il mio mestiere e mi regala bellissime emozioni – sorride Romei – soprattutto quando aiuta la mia squadra a vincere…”.