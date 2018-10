Genova. Torniamo al canile di Monte Contessa, sopra Sestri Ponente, per la nostra rubrica di adozioni di animali #portamiacasa. Ecco i tre amici a quattro zampe di oggi.

Per tutti gli amanti dei cani dal pelo vaporoso, ecco Yoghi! Bellissimo chow chow di 5 anni, in canile da alcuni mesi, Yoghi è un cane indipendente, ma buono: non tende a cercare coccole o cibo, ama invece fare delle belle passeggiate. Non va molto d’accordo con i suoi simili ed è da testare con altri animali, è inoltre abbastanza ubbidiente, anche se tende a volte a montare, perciò l’ideale per lui sarebbe una famiglia non alla prima esperienza, che al momento non abbia altri cani. Siamo sicuri che il fascino di Yoghi vi abbia già conquistati, quindi cosa aspettate? Venite a conoscerlo!

Ringhio è un cane speciale, al di là del suo aspetto maestoso, è molto tenero, capace di dare tanto affetto, bisognoso di una Famiglia tutta per sé. Va d’accordo con i suoi simili e con i gatti, non rimane altro che venirlo a conoscere!

Ella è una meravigliosa pasticcina color liquirizia, veramente adorabile ed affettuosa. Gattina di circa 3 anni, sterilizzata e testata FIV e FELV negativa, è con noi da mesi e ci sembra davvero impossibile che nessuno abbia ancora chiesto di lei: è infatti anche molto espressiva e comunicativa, inoltre è compatibile con altri gatti. Purtroppo sta patendo la permanenza in canile, nonostante l’amore e le cure dei volontari, per lei servirebbe quindi una famiglia che le dedichi tante attenzioni e le doni una nuova vita. Ella vi aspetta, pronta a fare le fusa.

Per info e adozioni: Associazione UNA Onlus, Via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it, telefono: 010 650 0617