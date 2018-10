Rete idrica, giornata senz’acqua per Trasta. Ecco tutte le vie interessate

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno mercoledì 17 ottobre 2018 dalle ore 7:00 alle ore 17:00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate in alcune vie di Trasta

Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia

Via Ugo Polonio

Largo Silvio Gandolfo

Via Trasta

Salita Grillotti

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.