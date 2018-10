Reperto 132, in partenza per Zurigo il pezzo di Ponte Morandi che conferma il pessimo stato degli stralli

Genova. Ha un nome, o meglio, un numero: 132. Si tratta di uno dei reperti custoditi dalla procura nell’hangar messo a disposizione vicino all’ex isola ecologica dell’Amiu ma presto sarà inviato a Zurigo, in Svizzera, per un’analisi approfondita da parte di uno dei tre consulenti tecnici nominati dal giudice per le indagini preliminari.

Questo grosso detrito, una parte di strallo – il tirante della pila 9, quella crollata il 14 agosto scorso – potrebbe essere utile per capire, o meglio confermare, che il disastro è stato provocato da un cattivo stato di manutenzione della struttura. I dettagli di questa fase dell’inchiesta sono stati descritti stamani da Secolo e Repubblica.

L’aspetto più inquietante sarebbe infatti l’avanzato stato di corrosione dei cavi d’acciaio contenuti all’interno della calotta di calcestruzzo, specialmente di quelli che, esposti a sud, erano maggiormente intaccati da salino e vento, e che per questo – e qui scatterebbero le responsabilità di Spea e Autostrade – avrebbero dovuti essere ristrutturati e mantenuti con più attenzione e velocità di intervento.

Come è ormai noto, per la pila 9 – crollata – e per la 10 (quella che ancora insiste sulle case di via Porro e via Campasso) era stato predisposto un progetto di retrofitting che però non ha fatto a tempo a partire: l’inizio dei lavori era fissato al 2019.