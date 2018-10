Rebus strade dopo il crollo del Morandi, Toti: “Lavoriamo per escludere via Perlasca dalla zona rossa”

Genova. “Stiamo pensando a come riperimetrare la zona rossa con la proposta di escludere via Perlasca, lungo il Polcevera, sempre che arrivi un buon esito da parte del monitoraggio dei sensori in corso di installazione sui tronconi del ponte rimasti in piedi”. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria e commissario per l’emergenza, Giovanni Toti.

Si tratterebbe di una risposta importante a una richiesta urgente della Valpolcevera, di cittadini e commercianti. Toti ne ha parlato nella relazione iniziale questa mattina in consiglio regionale. “Se non nelle prossime ore- precisa Toti- questo provvedimento potrebbe essere preso nei prossimi giorni. Intanto, il sindaco ieri ha inoltrato alla procura e alla commissione tecnica istanza di dissequestro per via 30 giugno e via greto di Cornigliano”.

I primi sensori installati, i prismi ottici che precedono l’attivazione dei sensori più avanzati, hanno già fornito alcuni dati piuttosto rassicuranti per quanto riguarda la stabilità dei monconi. Ma ancora non ci sono indicazioni utilizzabili al fine di garantire la pubblica incolumità.

Tra gli interventi prioritari per la mobilità, ha spiegato Toti, anche la realizzazione di parcheggi di interscambio, nei pressi delle stazioni ferroviarie, per riduzione accesso veicolare al centro cittadino.