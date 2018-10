Reati, Genova è la decima città in Italia dove si denuncia di più: furti con destrezza e riciclaggio alzano la media

Genova. Con 5.073,99 denunce ogni 100 mila abitanti Genova si piazza al decimo posto in Italia per numero di reati che vengono segnalati alle autorità. Denunce sono state, nel 2017, 42.873 con un calo del 4,9% rispetto all’anno precedente. Il dato è stato raccolto e diffuso stamani dal quotidiano Il Sole 24 Ore su elementi del dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno che fotografano i delitti emersi in seguito alle segnalazioni delle forze di polizia (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello stato , polizia penitenziaria, Dia, polizia municipale, polizia provinciale, guardia costiera).

Genova è la settima città dove, percentualmente, si fanno più denunce per furti con destrezza, e addirittura la sesta per il reato di riciclaggio e reimpiego di denaro.

Restano nell’ombra i fenomeni di microcriminalità, anch’essi diffusi sul territorio, ma che per diversi motivi sfuggono al controllo delle autorità e la cui comunicazione da parte delle vittime a volte non è affatto scontata.