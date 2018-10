Rapallo, il cane Cora scova eroina a casa di un pusher

Rapallo. E’ stata il cane Cora, in forza al nucleo cinofilo della polizia di Genova, a scovare nell’appartamento di un 28enne genovese 50 grammi di eroina.

L’operazione ha portato all’arresto del giovane, questa mattina a Rapallo, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale del commissariato di Rapallo negli ultimi giorni aveva notato, durante i servizi di controllo del territorio, la presenza di alcuni tossicodipendenti in una via del centro cittadino. Da lì era scattato un servizio di appostamento che ha portato gli agenti a osservare il giovane cedere dosi di eroina. Una volante aveva fermato uno degli acquirenti trovandolo in possesso della droga.

Questa mattina, per stroncare definitivamente l’attività illecita, la polizia ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico del 28enne e, grazie all’ausilio dell’unità cinofila con il cane Cora, sono riusciti a trovare all’interno dell’appartamento mezz’etto di eroina, due bilancini di precisione e la somma di 180 euro in banconote di piccolo taglio.

Il giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria