Rapallo, ferrocisterna esce dai binari, ritardi e cancellazioni sulla linea Genova-La Spezia

Rapallo. Lo “svio” (l’uscita dai binari) di una ferrocisterna di un treno merci della società Captrain questa mattina intorno alle cinque, sta creando disagi alla circolazione dei treni nel Tigullio, con ritardi medi di 20 minuti.

Il tratto coinvolto è tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, nei pressi di Rapallo secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco locali. Al lavoro 50 fra tecnici e addetti assistenza per il recupero del carro sviato. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Genova.

Per garantire la mobilità, riferisce Trenitalia, è stato necessario apportare alcune modifiche all’offerta commerciale con cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni sia regionali sia a lunga percorrenza. Informazioni di dettaglio e il programma dei treni in servizio sono consultabili sito web trenitalia.com o chiamando il call center gratuito 800 89 20 21.

L’assistenza ai passeggeri è stata potenziata nelle stazioni: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Levanto, Monterosso, La Spezia e Pisa Centrale.

Il deragliamento non ha provocato feriti.