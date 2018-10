Genova. Uno dei tanti smottamenti e piccole frane che hanno interessato, già a partire da ieri sera, il territorio genovese ha riguardato un terreno privato, e il muraglione che lo conteneva, in via degli Iris, a Quarto.

Più o meno all’altezza del cavalcavia Castagna la terra ha ceduto sotto le piogge insistenti e franando ha investito un’auto parcheggiata. I fatti sono accaduti intorno alle 12e30.

Non ci sono stati feriti. Sul posto gli operai di Aster sono al lavoro per mettere in sicurezza il terrapieno e per bonificare la strada ma sarà il privato a occuparsi della soluzione definitiva del problema.

Smottamento anche in via Delle Campanule, nella stessa zona. A franare un altro terreno privato, transennato da Aster.