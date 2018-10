Genova. Primo punto in classifica per il CDM futsal Genova nel campionato di Serie A2 di calcio a cinque: è arrivato sabato, con la trasferta di Milano. Due a due il risultato in terra milanese, una prestazione che può lasciare i genovesi abbastanza soddisfatti.

Poteva essere un incontro più duro ancora e una sconfitta non sarebbe giunta inattesa: il Milano è team coriaceo ed esperto, con militanza nella serie. Il CDM, al secondo appuntamento di Serie A2 della sua storia, ha invece retto il colpo.

I biancoblù in rete sono stati Mazzariol e Leandrinho: “un buon punto in un campo difficile. Continuiamo a lavorare con la testa a mercoledì per la sfida di Coppa divisione”, è stato poi il commento sulla pagina Facebook della società, attesa ora da altre sfide importanti per testare il team e mettere minuti ed esperienza nello zaino, in vista di un campionato che non sarà facile.

Tre punti in classifica, invece, per l’Athletic calcio a cinque, che nella seconda di Serie B ha piegato per 5-8 in trasferta il Sant’Agata (risultati e classifica). Un weekend positivo per le genovesi impegnate nei campionati nazionali.