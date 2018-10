Genova. Sei calciatori, un allenatore, un dirigente e due società sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo, per quanto riguarda il girone B di Promozione.

Federico Fiocchi (Cadimare) è stato squalificato per quattro giornate in quanto “espulso per aver rivolto un’espressione ingiuriosa ad un assistente arbitrale, usciva dal terreno di gioco, protestando platealmente; si posizionava, poi, al di fuori del terreno di gioco, alle spalle del predetto assistente arbitrale e, con alcuni sostenitori della propria squadra, gli rivolgeva ripetute espressioni minacciose; egli, in particolare, gli rivolgeva gravi minacce per tutta la restante durata della gara”.

Un turno di stop è stato comminato a Matteo Marozzi, Giulio Ponte (Canaletto Sepor), Andrea Mastrogiovanni (Casarza Ligure), Andrea Monticone, Pierluigi Gatto (Goliardicapolis).

Marco Tarasconi, allenatore del Don Bosco Spezia, è stato squalificato per due gare.

Ammenda di 150 euro al Canaletto Sepor “per responsabilità oggettiva nel comportamento tenuto dal proprio dirigente accompagnatore nei confronti del direttore di gara e per il ritardato reperimento della chiave dello spogliatoio del direttore di gara medesimo, al termine della gara”.

Il dirigente in questione del Canaletto Sepor, Jacopo Lupi, è stato inibito fino al 10 gennaio.

Il Cadimare è stato multato di 100 euro “per il comportamento di alcuni sostenitori e di un proprio tesserato, precedentemente espulso dal terreno di gioco, che rivolgevano espressioni minacciose verso un assistente arbitrale per tutta la durata della gara”.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

7 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

5 reti: Pannone (Don Bosco Spezia)

3 reti: Costa (Canaletto Sepor), Campagni (Forza e Coraggio), Raiola (Little Club G. Mora)

2 reti: Marasco (Rivasamba), Carrubba (Borzoli), Rotela Pena (Burlando), Grosso (Athletic Club Liberi), Barbieri (Casarza Ligure), Ferdani (Don Bosco Spezia), Caneri (Canaletto Sepor), Massaro, Battaglia (Golfo Paradiso), Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Dapelo (Burlando), Monticone (Goliardicapolis)

1 rete: Zapelli, Busi, Tuvo, Porro (Rivasamba), Goldoni, Atzeni, N. Buffoni, Salamina (Magra Azzurri), Selva (Golfo Paradiso), Torlione, Rusconi, Nardo (Little Club G. Mora), Cuccolo, Giordano, G. Esposito (Forza e Coraggio), Arlandini (Goliardicapolis), Ibba, Nicolini, M. Valletta, Venturotti, Bertocchi (Don Bosco Spezia), Ronconi, Pane, Ruffino (Real Fieschi), Dascanio, Becci (Canaletto Sepor), Desogus, Russo, Dell’Ovo, A. D’Imporzano (Cadimare), Carboni, Cimieri (Burlando), Carrubba, Esibiti (Borzoli), Arnulfo, Del Vecchio (Athletic Club Liberi), D. Galluccio, Torre (Campomorone Sant’Olcese), Rosati, E. Lorenzini, Vacchino, Manfredi (Colli Ortonovo), D’Amelio, Grezzi (Casarza Ligure)