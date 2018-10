Progetto di car pooling aziendale decolla dopo l’emergenza Morandi, tolte già 5000 auto dalle strade di Genova

Roma. Primo bilancio positivo per il progetto di carpoolig nato per migliorare la mobilità di Genova, dopo il crollo del ponte Morandi. Jojob, operatore di carpooling aziendale in Italia, in occasione del salone del Salone della CSR a Milano, ha reso noti i dati del progetto ‘ColleghiAmoGenova’, lanciato a settembre 2018 dopo la tragedia del ponte.

In meno di un mese le iscrizioni sono cresciute del 20%, sono stati condivisi 2.500 viaggi e più di 5.000 auto sono state tolte dalla strada. Con l’iniziativa ColleghiAmoGenova, il numero dei lavoratori che utilizzano il carpooling è aumentato del 20% nell’ultimo mese, con una prevalenza di donne tra i nuovi iscritti, che si attestano al 60%, e il restante 40% rappresentato da uomini.

Per quanto riguarda gli equipaggi, a Genova si viaggia con una media di 2,94 persone a vettura. In media cittadini e lavoratori liguri percorrono in carpooling tragitti casa-lavoro di 15-35 km.