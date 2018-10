Progetto Autostrade, Bucci: “No comment”. Su decreto: “Modifiche presentate molto positive”

Genova. Il sindaco di Genova, nonché commissario straordinario per la ricostruzione non commenta il progetto di Autostrade per l’Italia per la ricostruzione del ponte, inviato ieri dall’azienda “No l’ho ancora visto”.

I commenti arrivano invece per le modifiche al decreto portate in commissione in queste ore: “C’è quasi tutto, diciamo al 99% – ha detto Bucci ai giornalisti – poi vediamo cosa sarà approvato”.

“Sono fiducioso che le cose andranno nel verso giusto – ha sottolineato – le modifiche vanno in quella direzione, noi intanto stiamo già lavorando”