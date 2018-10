Pro Recco Academy, un sabato di festa per centocinquanta bambini

Sori. Tutti hanno portato la loro massima dose di energia ed entusiasmo. Qualcuno, come la Rari Nantes Verona, un toccante disegno per sostenere Genova ferita. È stato un successo il maxi torneo per Under 11 organizzato a Sori dalla Pro Recco Academy in collaborazione con la società di casa. Un’ottima occasione per confrontarsi e migliorare che sarà replicata durante la stagione.

Davanti al vicepresidente Eraldo Pizzo, dodici formazioni provenienti da quattro regioni si sono sfidate nei tre differenti campi: due squadre per Pro Recco e Rari Nantes Sori, poi Aquatica Torino, Rari Nantes Verona, Sportiva Sturla, Waterpolo Novara, Rari Nantes Lavagna, Polisportiva Coop Parma, Lerici Sport e Rari Nantes Savona.

Nessun risultato, nessuna classifica, nessuna coppa in palio: tutti sono tornati a casa con un sorriso che vale molto di più e con la focaccia gentilmente offerta da Tossini. Un regalo speciale in un pomeriggio da ricordare.