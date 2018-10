Principe, attaccano briga con una signora e la rapina. Due donne arrestate dalla polizia

Genova. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Genova ha arrestato, per rapina aggravata in concorso, due pregiudicate genovesi, di 36 e 42 anni, che il 24 settembre scorso avevano rapinato una donna appena scesa dall’autobus in Piazza Acquaverde.

L’impiegata stava recandosi a casa dopo una giornata di lavoro quando, sul bus linea 20, venne avvicinata dalle due donne che con un pretesto cominciarono ad insultarla. Scese in Piazza Acquaverde, le due passarono alle vie di fatto spingendo e strattonando la signora che riportò, per fortuna, solo alcuni graffi sulle braccia.

L’intervento di alcuni passanti impedì un epilogo peggiore, ciononostante le malviventi riuscirono a raggiungere il loro obiettivo: sottrarre la borsa dell’aggredita. Allertata, la Polizia di Stato si mise subito alla ricerca delle due rapinatrici intanto dileguatesi nei vicoli di Prè.

La successiva attività investigativa condotta dagli uomini del Commissariato Prè ha consentito di ricostruire il loro percorso e di ritrovare la borsa, ormai vuota. Dopo aver visionato numerose telecamere di sicurezza, gli investigatori sono riusciti a identificare le due colpevoli, riconosciute poi anche dalla vittima e da un testimone, che ha confermato la dinamica dei fatti.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Prè, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, hanno rintracciato le due donne nel centro storico e le hanno condotte al carcere di Pontedecimo.