Primavera 1. Tre punti a Empoli: il Genoa torna a vincere

Genova. Vittoria in casa dell’Empoli per il Genoa primavera, un successo che risolleva un campionato di Primavera 1 fin’ora difficile per il team di Sabatini, bloccato a quota 0 troppo a lungo.

A Empoli Genoa in campo con Russo, Candela, Gasco, Zanoli, Romero, Da Conha, Karic, Rovella, Bianchi, Micovschi, Ventola. Replica l’Empoli di Lamberto Zauli con Saro, Perretta, Ricchi, Asslani, Canestrelli, Matteucci, Ricci, Viligiardi, Matteoni, Apolloni, Zelenkovs.

Empoli ancora a zero punti, come il Genoa: partono decisi i padroni di casa che, dopo un’incursione rossoblù di Bianchi in apertura, si fa pericoloso con Zelenkovs e con Ricci, che su punizione trova quasi l’incrocio del pali.

Il Genoa tenta di reagire, ma è l’Empoli a essere più pericoloso, sempre con Zelenkovs: il primo tempo si chiude proprio con i padroni di casa in avanti, che impegnano Russo senza però riuscire a sbloccare il risultato.

La gara cambia al 20′ del secondo tempo: Bianchi controlla dal limite, riesce a girarsi tra i difensori e calcia oltre Saro, battuto incolpevole. Passano tre minuti e Micovschi insiste sulla sinistra e crossa per Bianchi, che insacca il raddoppio. Doppietta.

L’Empoli gelato subisce anche l’espulsione di Vivoli – dalla panchina – per proteste, ma al 77′ riesce ad accorciare: Gianneschi scende sul fondo e mette in mezzo, dove Montaperto batte Russo con facilità.

Bianchi sfiora il tris a sette minuti da termine, poi Asslani cerca il pareggio su punizione, ma la gara si chiude qui.

Il 2-1 consegna i primi tre punti ai rossoblù, che finalmente trasformano in punti il gioco fin qui dimostrato.