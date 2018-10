Prende il via a Genova la rassegna Monster Festival, maschere, flashmob e una caccia al tesoro da brividi

Genova. La rassegna Monster Festival prende il via stasera, con uno spettacolare deejay set a Rds Stadium, e dà appuntamento a tutti per sabato 3 novembre nelle strade del centro cittadino, che per l’occasione saranno rallegrate da simpatici mostri e animate da spettacoli, acrobati e maghi, giocolieri.

In occasione del Monster Festival, che si svolge stasera e il 3 novembre ed è stato realizzato con risorse dell’imposta di soggiorno, sono disponibili pacchetti promozionali legati alla visita della città, con sconti e ingressi omaggio per le principali attrazioni.

Inoltre, locali e ristoranti del centro storico propongono una monster card e 3 offerte speciali attive per tutto il periodo del festival. Per informazioni: monsterfestival.it

mercoledì 31 ottobre

h 22 Deejay time reunion con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso: – Rds Stadium

evento a pagamento

sabato 3 novembre

h 15 – 19 Kids parade, bambini tutti in maschera – via S. Vincenzo

(in caso di pioggia, l’evento si sposta sotto i portici di via XX Settembre)

h 21 – 24 Magic Gallery, con acrobati e maghi – Galleria Mazzini

(anche in caso di pioggia)

h 17 – 24 Flashmobster, flashmob + music show – Porto antico

(in caso di pioggia, flashmob in Galleria Mazzini)

h 21 – 24 Story tour, una speciale caccia al tesoro interattiva in centro storico – Partenza da piazza De Ferrari

(anche in caso di pioggia)

Monster Festival ha collaborato con alcune realtà genovesi (Acquario di Genova, Auditorium di Strada Nuova, Palazzo Spinola, 518 – Galata Museo del Mare, Casa Mia Club, Il Museo Teatro della Commenda di Prè, Dialogo nel Buio e Galata Museo del Mare) per offrire alla città e ai suoi ospiti attività e divertimenti diversificati; tuttavia, a causa dell’allerta meteo che ha interessato tutta la Liguria, il programma ha dovuto subire alcune modifiche.