Portofino, assemblea pubblica in teatrino per fare il punto. A Rapallo lungomare chiuso al traffico

Portofino. Questa sera alle ore 21 al teatrino comunale, il sindaco di Portofino Matteo Viacava, ha indetto una riunione straordinaria per fare il punto sull’emergenza. Tutti i portofinesi sono invitati a partecipare. Nel frattempo il genio dell’esercito è impegnato sulla Strada Provinciale 227 – distrutta dalla mareggiata – per riparare i danni alle condutture del gas e riportare la fornitura in paese.

Per spostarsi tra Portofino e Santa Margherita Ligure (a causa della chiusura della Strada Provinciale 227) sono disponibili – presso gli uffici della polizia municipale – tutte le indicazioni in merito alle imbarcazioni destinate agli spostamenti. E’ possibile arrivare nella località solo via mare (o attraverso i ripidi sentieri, che sono però interessati da cadute alberi e possibili smottamenti)

A Rapallo intanto emessa un’ordinanza della polizia municipale relativa alla chiusura al transito veicolare del lungomare Vittorio Veneto e del lungomare Cavalieri di Vittorio Veneto per consentire le operazioni di ripristino delle zone colpite dalla violenta mareggiata del 29 e 30 ottobre.