Ponte Morandi: una festa in via Fillak, lato Sampierdarena, contro il rischio desertificazione

Genova. “Interrompiamo il silenzio che ha avvolto il quartiere con una giornata di socialità all’ombra del ponte a ridosso della zona rossa, qualche ora insieme per dare un po’ di vivibilità ad una zona che il crollo del ponte ha gettato ancora di più nell’abisso della desertificazione”.

Così gli organizzatori di una festa che avrà luogo venerdì 5 ottobre in via Fillak, lato Sampierdarena, a pochi passi dalla zona interdetta e dai palazzi evacuati, per riportare vita in un quartiere che la sta perdendo.

L’appuntamento a partire dalle 17e30. La festa si estenderà nella zona del Campasso con banchetti, cibo, attività per i bambini, ciclofficina mobile e soprattutto la musica del Circolo musicale il risorgimento: la banda di Sampierdarena.