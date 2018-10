Ponte Morandi, Toti: “Facciamoci due domande su indagati Mit che avrebbe dovuto controllare”

Genova. “Con Conte ci siamo cercati questa mattina ma per impegni reciproci non siamo riusciti a trovarci, ma con Conte c’è un dialogo serrato e costruttivo perché il presidente del consiglio che non ha in questo momento un ruolo facile stretto tra due partiti di governo è una persona seria e per bene con cui abbiamo un dialogo costante”. Lo ha detto questa mattina il governatore Giovanni Toti commentando la mancata nomina del commissario alla ricostruzione del ponte Morandi che era annunciata già per la giornata di ieri.

“Detto questo il presidente sa bene che per noi qualsiasi nome proveniente da Genova o dalla Liguria come quelli che sono circolati sulla stampa o come quelli di cui abbiamo parlato per noi va bene – ha ribadito Toti – ma sia chiaro che una cosa è la responsabilità degli enti locali e quello che stiamo facendo come struttura all’emergenza, altra cosa è la responsabilità su un decreto e su una nomina su cui siamo sentiti ma di cui non vogliamo raccogliere alcune responsabilità perché riteniamo non le persone indicate ma l’impianto stesso del decreto piuttosto fallace e molto rischioso”.

A chi gli ha chiesto se la mancata nomina sia un attacco politico nei confronti della sua persona Toti ha risposto: “Non credo che ci sia un attacco politico alla mia persona ma penso che ci siano divergenze politiche molto profonde con almeno una forza politica che governa il paese. E’ noto a tutti che io vorrei il ponte ricostruito nel più breve tempo possibile e che penso che come avviene in tutti i Paesi del mondo si chiede a chi ha fatto il danno di ripristinare la situazione”.

“Nessuno al mondo ha mai anticipato i soldi né ha evitato di impegnare chi ha fatto il danno a un risarcimento in forma specifica – ha aggiunto il commissario all’emergenza in riferimento al passaggio del decreto che esclude Autostrade dalla ricostruzione – poi si va nei tribunali, si pagano le sanzioni ed eventualmente si va in galera, specie in una situazione complicata come il ponte Morandi dove un giorno sì e l’altro anche aumentano gli indagati e non sono tutti da parte di società autostrade ma anche da parte del controllore, vale a dire il ministero dei trasporti e delle infrastrutture che forse qualche domanda in più dovrebbe farcela porre a tutti”.

Intanto questa mattina il governatore ha ricevuto un assist a sinistra in consiglio regionale che ha ammesso come il centro destra abbia gestito bene l’emergenza: “Credo che sia coerente con il sentimento di una città che non sta cercando polemiche ed è compatta sul fatto che questo decreto debba essere molto migliorato perché non risponde fino in fondo alle esigenze che ci sono.In consiglio regionale abbiamo tenuto toni costruttivi come è doveroso per un istituirne disposta a collaborare come deve essere in questa situazione con le forze parlamentari con le forze di governo. Cosa pensiamo di quel decreto è noto a tutti e su questo credo non si siano particolari divergente tra le forze politiche sociali ed economiche di questa città. e’ una città compatta che vuole tornare più presto a vivere e vuole avere quel sostegno che si merita”.

Una nota polemica però nel confronti del M5S in Regione Toti non la risparmia: “Se il M5S in aula evitasse di dire inesattezze sarebbe meglio, soprattuto parlando di sfollati e sensori invitando le pubbliche amministrazioni a compiere atti che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone credo che non sia particolarmente responsabile. I sensori sono stati montati e stanno facendo il loro lavoro, daremo le risposte e faremo rientrare le persone nelle case e riapriremo le strade non appena questo potrà essere fatto in sicurezza senza che nessuno rischi la vita in una città che di vite ne ha già perse 43. Solleticare le emozioni su questo credo che sia altamente irresponsabile”.