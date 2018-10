Ponte Morandi, Toninelli torna a Genova nel giorno della manifestazione dei cittadini della Valpolcevera

Genova. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli torna a Genova e decide di farlo proprio nel giorno in cui ci sarà la prima manifestazione di piazza organizzata dai cittadini, quelli della Valpolcevera.

Il rappresentante del governo avrà, nel capoluogo ligure, un incontro bilaterale insieme al commissario europeo ai Trasporti Violeta Bulc. Questo nelle prime ore del mattino. Alle 10e15 nella sala degli Specchi del palazzo della prefettura ci sarà una conferenza stampa.

Nelle stesse ore i cittadini e i commercianti della Valpolcevera, però, si muoveranno dalla metro Brin a San Giorgio, e da Caricamento ai palazzi della Regione e appunto della prefettura.

Chissà se per lunedì 8 ottobre il ministro Toninelli sarà anche in grado di portare certezze sulla nomina del commissario straordinario per la ricostruzione. Il tempo, in base alla legge, scade dopo 10 giorni dalla pubblicazione del dl Genova in gazzetta ufficiale: lunedì, appunto.