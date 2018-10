Ponte Morandi: Ex-Otago, Meganoidi, Motta, Ministri, Canova e tanti altri per il “Concerto per Genova”

Genova. L’idea è nata da due storiche band genovesi, gli Ex-Otago e i Meganoidi e in breve tempo ha conquistato tanti altri artisti della scena indie, e non solo, italiana. Si terrà il 17 e il 18 novembre all’Rds Stadium della Fiumara “Un concerto per Genova”, una due giorni di musica il cui ricavato sarà donato all’associazione degli sfollati di ponte Morandi.

La scaletta prevede, il 17, Rezophonic, Willie Peyote, Motta, Canova, lo Stato Sociale e gli Ex-Otago, mentre il 18 saliranno sul palco Era Serenase, Omar Pedrini, Sadis, Zibba, Punkreas, i Meganoidi e i Ministri. Ma la lista è destinata ad allungarsi.

Rock, ska, pop, rap e indie allo stato puro per un evento organizzato da This is Core in collaborazione con Il Ce.Sto e LoveWhatuLov e patrocinato dal comune di Genova.

Apertura porte ore 16:00. Inizio concerti ore 17:00. Biglietti in vendita su Mail Ticket dal prossimo 26 Ottobre dalle ore 11.