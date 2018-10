Ponte Morandi, domani momento di raccoglimento a due mesi dalla tragedia

Genova. A due mesi dal crollo del Ponte Morandi gli sfollati di via Porro e del Campasso hanno organizzato per domani un momento di raccoglimento in memoria delle vittime. Lo annuncia il comitato sfollati di ponte Morandi sulla sua pagina facebook.

L’appuntamento è alle 11.15 presso il ponte di Ferro.

Sarà un momento di raccoglimento “in memoria delle vittime – scrivono gli sfollati – sempre presenti nei nostri pensieri, per tutte le persone che in questi mesi stanno subendo un disagio non indifferente e per Genova che reagisce a questa tragedia”.

Dopo il momento di raccoglimento per domani presso il presidio di via Fillak è stato organizzato un pranzo e una merenda solidale per gli abitanti della Valpolcevera.

Intorno alle 14.30 poi è previsto l’arrivo che ciclisti del club sportivo il Genova di Milano che arriveranno al ponte di Ferro dopo aver percorso 166 km di solidarietà e saranno accolti proprio dal comitato degli sfollati

Oggi intanto il comitato sarà presente al corteo organizzato da Riprendiamoci Genova, Emergente e Che L’Inse e alle 18 sarà al teatro della Gioventù per incontrare il sindaco-commissario Marco Bucci.