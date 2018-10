Ponte Morandi: a due mesi dal crollo 166 km da Milano a Genova in solidarietà con la città

Genova. Sono milanesi ma si chiamano “Il Genova” perché il loro sport club è nato a Porta Genova oltre cent’anni fa. Genova ce l’hanno stampato grande sulla loro maglia e in questi mesi durante le loro pedalate di gruppo spesso si sono sentiti dire se quella maglia non fosse una qualche forma di solidarietà alla città della Lanterna.

“L’iniziativa è nata proprio così – spiega Fabrizio Savorani – Genova ce l’abbiamo stampata in petto ma dopo quello che è successo anche nel cuore perché è in quella parte di territorio, tra la Lombardia e il capoluogo ligure, che, frequentemente, ci portano le nostre uscite”. E così per onorare questa “vicinanza” e portare solidarietà come ciclisti e cittadini ai ciclisti e cittadini genovesi, il 14 ottobre 2018, a due mesi esatti dal crollo del Viadotto Polcevera, i soci del Genova 1913 Sport Club, percorreranno in bicicletta i 166 km dalla stazione di Porta Genova a Milano fino a Genova, al limite della zona rossa.

Partenza alle 7.30 da Milano e arrivo intorno alle 14.30 in via Fillak con un percorso in via di definizione: “Stiamo prendendo contatti con gli sfollati e speriamo al nostro arrivo di poter incontrare qualcuno di loro per testimoniare anche di persona la nostra vicinanza alla città”.