Pittogrammi sull’asfalto per instradare i crocieristi verso la Lanterna

Genova. Nel corso di questa settimana Aster, in collaborazione con gli uffici Uffici della Direzione Commercio del Comune di Genova, ha provveduto ad apporre, nella zona di Via Buozzi fino al Terminal Traghetti, una segnaletica orizzontale realizzata con pittogrammi con il logo della Lanterna di Genova, utili per facilitare il percorso a turisti e residenti che vorranno visitarla.

“La segnaletica turistica per raggiungere la Lanterna, posizionata tra via Buozzi e il terminal traghetti, e fino ad oggi totalmente assente – dichiara l’assessore Bordilli – è un primo fondamentale passo per rendere la Lanterna raggiungibile con più semplicità ai genovesi e ai turisti. È dal primo giorno che spingo per dare maggiori opportunità turististiche anche al di fuori dei percorsi tradizionali”.

“Questa nuova segnaletica – conclude l’assessore – è inoltre una grande opportunità per dare una visione nuova della città ai tanti viaggiatori in transito, che, in sosta in attesa del traghetto, potranno ora nell’attesa di imbarcarsi, visitare il nostro monumento simbolo e provare un’esperienza unica ed emozionante, che, sono certa, motiverà molti a voler conoscere più approfonditamente Genova e quindi a tornarci.”