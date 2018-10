Piazza San Lorenzo: litigano con una coppia e rubano loro gli zaini, arrestati

Genova. Prima hanno litigato con una coppia, poi gli hanno rubato gli zaini, fuggendo. Per questo la polizia di Stato di Genova, ieri sera, ha arrestato due pregiudicati italiani di 19 e 26 anni per rapina in concorso, denunciando per lo stesso reato, per ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti all’offesa una giovane di 20 anni, anche lei con precedenti di polizia.

I tre, come si vede chiaramente dalle immagini delle telecamere presenti in piazza San Lorenzo, hanno dapprima ingaggiato una lite animata con una coppia di genovesi, anche loro abituali frequentatori della piazza, poi approfittando della concitazione del momento, hanno preso i loro zaini appoggiati sugli scalini della cattedrale e hanno tentato la fuga. Il proprietario dello zaino, accortosi del furto mentre stava richiedendo l’intervento della Polizia, si è messo all’inseguimento dei tre nel tentativo di bloccarli. Una volta raggiunti, i due giovani lo hanno colpito con una tenaglia e con il guinzaglio del cane che era con loro.

Fortunatamente l’arrivo tempestivo delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato centro ha interrotto l’aggressione senza che nessuno riportasse ferite. Dopo aver sedato gli animi e restituito gli zaini ai legittimi proprietari, i tre sono stati accompagnati in Questura per i dovuti accertamenti. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nella borsa della 20enne la stessa tenaglia utilizzata per la rapina e una chiave tripla utilizzata per l’apertura delle carrozze ferroviarie. I due arrestati sono stati trattenuti in attesa dell’udienza con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.