Piazza Matteotti, riecco “Bonjour Provence et la France”, la vetrina per le eccellenze provenzali

Genova. Da Giovedi’ 18 a Martedì 23 ottobre 2018, ritorna a Genova l’evento “Bonjour Provence et la France”, manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e dallo storico partner dell’evento, il Dipartimento delle Bouches-du-Rhône (area della Provenza francese), in stretta collaborazione con la CCIAA locale e l’amministrazione comunale di Genova.

Da 16 anni questo evento è infatti una vetrina importante dei più rappresentativi prodotti artigianali di eccellenza e specialità francesi, con un focus su quelle provenzali che saranno all’onore in piazza Matteotti, una delle piazze più belle e caratteristiche di Genova.

L’evento si colloca tra le azioni di partenariato convalidate nella nuova Convenzione di cooperazione che vede protagonisti il Dipartimento delle Bouches du Rhône, il Comune di Genova con l’Assessorato Commercio e turismo e la Città metropolitana di Genova.

Nell’ottica bilaterale, il territorio di Genova é stato ospite d’onore del Padiglione Italia durante la Fiera Internazionale di Marsiglia (dal 21 settembre al 1 ottobre), con un desk permanete dedicato al marketing territoriale e alla promozione dei nuovi prodotti turistici con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori francesi amanti del territorio ligure; nell’area agroalimentare primeggiavano stands di vendita dedicati alle specialità tipiche genovesi.

In reciprocità la scoperta della Provenza sarà il tema dell’evento Bonjour Provence in arrivo a Genova dal 18 Ottobre, con una serie di novità rispetto alla scorsa edizione, che vi invitiamo a scoprire.

Una delegazione del Dipartimento delle Bouches du Rhône e della CCIE di Marsiglia raggiungerà la città di Genova nelle giornate del 18 e 19 Ottobre prossimi, coordinata da Patrick BORE :

“Con la mia presenza vorrei ricordarvi quanto siano numerosi, perenni e sinceri i legami di amicizia che uniscono la Provenza a Genova. Questi legami sono il motore della qualità e del dinamismo della nostra cooperazione, della nostra solidarietà e fraternità, quest’anno ancora di più a seguito del terribile dramma che state vivendo. Un dramma che é iniziato come umano e sociale e che potrebbe diventare economico. Come ogni anno e ancor più oggi, saremo felici di essere al vostro fianco sulla magnifica piazza ai piedi del Palazzo Ducale, per celebrare i prodotti e il savoir faire della Provenza, proprio come un mese fa abbiamo messo all’onore i prodotti italiani alla Fiera di Marsiglia. Questa piazza é anche e soprattutto il cuore di Genova. Il cuore di questa Genova ferita che oggi continua a battere come lo testimonia questo magnifico evento. E noi siamo contenti di essere qui per accompagnare questi battiti di vita!” – dichiara il 1° Vicepresidente del CD13.

La delegazione francese sarà accolta dai rappresentanti delle istituzioni locali, Regione – Città metropolitana- Comune e Camera di commercio. «È la seconda volta che ho l’onore di accogliervi a Genova, l’amicizia tra la mia città e Marsiglia è datata nel tempo, tante sono le similitudini tra le nostre due città e con la vostra splendida area provenzale; è sempre una gioia avervi tra noi, così come è stato un immenso piacere venirvi nuovamente a trovare poche settimane or sono. Quest’anno poi è ancora più significativo avervi qui. Grazie per la vostra vicinanza, sono certa che Genova e Marsiglia, possano essere sempre più vicine, e protagoniste nel Mediterraneo» dichiara l’assessore comunale Paola Bordilli.

«Per me, Sanremese, la Francia, e in particolare la Provenza son terre vicine e prossime, tanti e storici sono i rapporti tra le nostre regioni. Tanti sono i Liguri che vengono da voi per scoprire le vostre bellezze, e tanti i vostri concittadini che raggiungono le nostre città, i nostri borghi, le nostre riviere. Iniziative che facilitino la conoscenza reciproca, sono importanti x far scoprire a sempre più persone le nostre terre, i nostri gusti, la nostra identità» dichiara l’assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino.

Ed il nuovo Presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, conclude sottolineando che «prosegue con questo evento una collaborazione nata anni fa proprio grazie alle Camere di Commercio, che ha dato nel tempo ottimi risultati in termini di flussi turistici, scambi commerciali e partnership industriali e che proprio nelle ultime settimane ha conosciuto un nuovo e rinnovato slancio