Piaggio Aero, Lunardon (Pd): “Fare presto, in 1500 rischiano il posto di lavoro”

Genova. Appello del capogruppo del Pd in Regione Liguria per la situazione di Piaggio Aero dopo a causa delle mancate decisioni del governo circa il finanziamento dei droni per il ministero della difesa, già decisi nella passata legislatura.

“Il rischio è che nel giro di qualche giorno – non settimane o mesi -, 1500 persone perdano il lavoro – dice Lunardon – O la Commissione difesa del Senato emette il proprio parere in tempo zero sugli investimenti per il drone oppure l’azienda non c’è’ più, chiude”.

Per il capogruppo del Pd “i tentennamenti dei 5 Stelle sono ancora una volta incredibili, ma il silenzio dei leghisti non è meno colpevole – dice – Com’è grave che il presidente della Regione Toti abbia fatto saltare l’incontro fissato per oggi con i lavoratori e i sindacati.

Sottovalutare questo rischio e non mettere in atto una forte reazione istituzionale ligure che si affianchi alla protesta dei lavoratori è, a questo punto, non solo incomprensibile ma colpevole. Il destino di quei lavoratori e delle loro famiglie dipende anche da questo. E il tempo rimasto è poco”.