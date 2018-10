Genova. Un po’ perché in cerca di cibo, un po’ perché – forse – hanno capito che la stagione della caccia è in pieno vigore.

La famiglia di cinghiali, mamma e vari cuccioli, ormai quasi di casa in alcuni quartieri della città è tornata a pascolare nel greto del Bisagno.

di 5 Galleria fotografica cinghiali bisagno october18 edition









In questa domenica mattina, a favore di smartphone, per i tanti tifosi in movimento verso lo stadio Luigi Ferraris.