Pegli e Voltri diventano un reame da fiaba e il paese dei balocchi, weekend di eventi per grandi e piccini

Genova. Un fine settimana ricco di eventi, organizzati dai Civ in collaborazione con il Comune di Genova, nelle due delegazioni: a Voltri, merenda in piazza e tanti intrattenimenti per bambini. A Pegli le giornate magiche che per due giorni trasformano la cittadina nel regno di Peglilot, con lo spettacolo che inizia già sulla Navebus.

Il Civ Voltri sabato 20 e 21 ottobre, in occasione dell’evento Off Road Shark, organizzata dal Club Genova Fuoristrada (piazza Caduti Partigiani sabato 12-22 e domenica 12-16), organizza la manifestazione Mangia e bevi in piazza.

Nel punto ristorazione, posizionato nella piazza delle Feste tra passeggiata Bruzzone e piazza Caduti Partigiani Voltresi, i ristoratori consociati metteranno a disposizione la propria esperienza con piatti tipici della tradizione ligure e piatti frutto della loro creatività utilizzando ingredienti del territorio. Il punto ristoro sarà aperto dalle ore 12 alle 22 di sabato e dalle 12 alle 16 di domenica.

Previsto anche l’intrattenimento per i più piccoli, in collaborazione con la società cooperativa La Giostra della Fantasia di Prà, con un’area dedicata in esclusiva, a partire dal pomeriggio, con giochi, laboratori didattici e momenti musicali con baby dance. Non mancheranno stand e bancarelle di oggetti artigianali, prodotti alimentari locali, manufatti hobbistici. Saranno in vendita, anche in questa occasione, in collaborazione con il Comune di Genova le magliette Genova nel Cuore.

A Pegli, sabato 20 e domenica 21 ottobre, si festeggiano i 10 anni delle “Giornate Magiche”, con un programma fitto di eventi: il Civ Riviera di Pegli organizza infatti due giorni all’insegna del divertimento per piccoli e grandi.

Quest’anno la delegazione pegliese diventa il magico regno di Peglilot che offrirà un ricco calendario di attività tra cui la possibilità, per chi vorrà, di cimentarsi nelle “prove di coraggio”, diffuse in tutta la delegazione secondo una precisa mappa. Sabato dalle 9 alle 20 sul Lungomare torna PeglinGusto, mercatino tematico artigianale, mentre in largo Calasetta (ore 14-20) sarà allestito il Mercato medievale (Gruppo Storico Sestrese) e sull’omonima spiaggia, dalle 15 alle 20 sarà possibile vistare l’Accampamento medievale con spettacoli e combattimenti e dalle 15 alle 18 partecipare alla Corsa con i sacchi.

Sempre in tema di Medioevo, in piazza Rapisardi, dalle 14 alle 20 Villaggio Medievale, evento benefico Mungilamucca, toro meccanico, tronchi rotanti, corsa coi sacchi, tiro alla fune, tiro ai barattoli, battesimo della sella con i pony e dalle 7,30 alle 20 Trecce e torciglioni – acconciature per principesse, mentre gli Arcieri si esibiranno, dalle 15 alle 20 alla spiaggia Club Vela.

I giochi da tavolo la faranno da padroni in vico Sinope (ore 16 – 19. 30 e 21 – 24) con la Tana dei Goblin Genova. Le attività, nel regno di Peglilot, continueranno domenica 21 tra cui alle 11 partirà da piazza Rapisardi il Corteo Storico e alle 16 lo spettacolo Sbandieratori città di Levanto.

Sarà possibile raggiungere il “regno di Peglilot” a bordo del “veliero” NaveBus con due speciali viaggi per mare: sabato 20 partenza dal Porto Antico alle ore 14,30 con le storie di Bacicin do Tin, al secolo Giovanni Battista Cavicciuoli corsaro patentato al servizio di Napoleone Bonaparte (impersonato dall’attore Francesco Pittaluga) e domenica 21 partenza alle ore 10.30 con i balli e le recite a bordo del Gruppo Genova Folk che accompagnerà i viaggiatori anche nei successivi percorsi della Navebus.

“E’ una soddisfazione aver contribuito fattivamente a questi appuntamenti – sottolinea Paola Bordilli, assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova – Iniziare a rendere Navebus sempre più attrattivo ed integrato con gli eventi che si svolgono anche a Ponente deve diventare sempre più frequente. Ringrazio il vicesindaco per la costante collaborazione. Il Ponente della nostra città è raggiungibile e, soprattutto in questo weekend, lo diventa ancor più in modo divertente e spensierato, legato anche alle nostre tradizioni. Un Ponente che aspetta tutti con una forte offerta aperta ad adulti e bambini, caratterizzata dalla grande vitalità del territorio e dalla sua attrattività commerciale e turistica”.