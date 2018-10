Genova. Le previsioni per il fine settimana non sono buone dal punto di vista meteorologico e dei possibili effetti al suolo delle precipitazioni. Tanto che la Protezione civile della Regione Liguria ha diffuso una pre-allerta disposta da Arpal in base alle ultime uscite modellistiche.

Da domani – si legge nel messaggio – è atteso un significativo peggioramento delle condizioni meteo che interesserà tutta la regione. Le attuali uscite modellistiche idrologiche prefigurano dalla

giornata di sabato 27 risposte significative su tutte le classi di bacino a partire dal Centro-Ponente.

I previsori non escludono risposte significative anche nel resto della regione legate alla possibile persistenza dell’evento. Per questo viene consigliato di seguire attentamente i prossimi aggiornamenti.