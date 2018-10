Paddle, storica promozione in Serie A per il Cristoforo Colombo

Genova. Per la prima volta nella storia una società di paddle di Genova giocherà in Serie A. L’impresa è riuscita al Cristoforo Colombo Beach & Paddle Club che ha vinto lo scudetto di Serie B di paddle.

Un grande risultato per il club che conta circa cinquecento iscritti: nato due anni fa, è diventato un punto di riferimento per gli amanti di questa disciplina nata in Spagna.

Sedici erano le squadre in gara per conquistare il titolo nel girone finale di Roma, nel quale i genovesi hanno avuto la meglio su Due Ponti Roma, Aniene “B” e Villanova Contry Club Bologna.

Il Cristoforo Colombo ha messo in riga tutti conquistando 6 punti e portando a casa la promozione. “Siamo davvero contenti, è una grande gioia – spiega il capitano Renato Delsanto – e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura in Serie A. Il paddle è una disciplina che sta avendo successo a Genova e molti si sono avvicinati a questo sport: nella nostra società ci sono tanti iscritti e questo ci riempie di orgoglio”.