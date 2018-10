Olympia volley, seconda vittoria in Serie B2: prosegue la striscia vincente

Genova. Due su due! Difficile pensare a un sabato migliore di quello di ieri per i colori dell’Olympia. Eroiche le ragazze della PSA Olympia di coach Oddera che, nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B2, affrontavano la prima trasferta della stagione in casa della Conad Alsenese. Al termine di un match infinito, le Leonesse gialloblù hanno portato a casa una vittoria per 3-2 al tie break: 25-21, 18-25, 15-25, 25-20, 14-16 i parzali.

«È stata una bellissima partita, molto tirata, che mi sembra sia durata qualcosa come due ore e 20, due ore e 25 minuti – commenta Marco Oddera – Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere su quel campo perché loro sono davvero forti e in certi momenti ci hanno messo in grande difficoltà. Proprio per questo, però, complimenti alle mie ragazze perché non so lì quante squadre riusciranno a strappare dei punti. Ieri sera abbiamo vinto come collettivo, aiutandoci tutte su ogni pallone. Se dovessi spendere una menzione speciale potrei farlo per capitan Gorini, che ha giocato con la febbre. E’ stata davvero eroica, restando in campo per tutti e 5 i set. Poi come non citare la Parodi, anche lei fra l’altro non stava benissimo, che al tie break, sotto 15-11, ha piazzato 2 ace che hanno cambiato tutto. Abbiamo giocato un secondo e un terzo set quasi perfetti, nel secondo conquistando da sole ben 20 dei 25 punti segnati, usufruendo cioé di solo 5 errori da parte delle nostre avversarie. Nel quarto set c’è stato un piccolo calo, anche per merito della loro battuta che ha messo un po’ in difficoltà la nostra ricezione. Lì si è creato quel piccolo gap che non siamo state più in grado di ricucir. Poi al tie break è stata una battaglia punto su punto, su ogni palloni. Siamo anche state sotto di 3 punti, sul 14-11, siamo riuscite a riprenderle, poi a superarle e alla fine a piazzare quel margine che ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Che dire? Brave, anzi, bravissime a tutte».

E sabato prossimo la sfida al PalaOlympia con il derby contro la Serteco.