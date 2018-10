Nove evacuati a San Martino, tre in via del Tritone: il primo bilancio della protezione civile

Genova. Genova. Nove evacuati a San Martino in via Pontetti per un albero caduto questo pomeriggio e almeno tre persone evacuate in via del Tritone a Sturla per la violenta mareggiata di questo pomeriggio. I piani terra del civico 16 sono stati sommersi da almeno un metro d’acqua.

I condomini sono fuggiti per tempo, alcuni sono riusciti a salire ai piani alti. I pompieri stanno lavorando con grandi pompe e l’intervento durerà parecchie era ma al momento secondo quanto riferito da alcuni abitanti i danni saranno pesanti.

E’ un bilancio per ora parziale quello della protezione civile del Comune di Genova, come ha spiegato il consigliere delegato Sergio Gambino, in una serata dove un vento violentissimo sta spazzando via ogni cosa in tutta la Regione.

(Video di Federico Provvedi)