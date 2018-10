Genova. Seconda partita e seconda sconfitta per la Normac Avb Genova, che dopo due turni di campionato si trova a far parte del quartetto che chiude la graduatoria con zero punti.

Nella prima gara casalinga, nella serata di sabato 20 ottobre, le genovesi hanno affrontato il Dolcos Volley Busnago. Il coach Paolo Repetto ha schierato il sestetto base con Martina Montedoro in palleggio, Ramona Valchierai opposto, Giulia Lavagna e Aurora Montedoro bande, Stefania Ranghetti e Vittoria Farina centrali, Silvia Bulla libero.

di 185 Galleria fotografica Pallavolo, Serie B2: Normac Avb Genova vs Dolcos Busnago









La squadra genovese inizia il match piuttosto contratta e subisce la partenza aggressiva delle lombarde, che si portano avanti; la reazione di Ranghetti e compagne arriva ma il punteggio del primo set è favorevole a Busnago: 23-25.

Seconda frazione con le ragazze guidate Repetto più sciolte e convinte, che riescono a pareggiare i conti con un perentorio 25-19.

Nei due set successivi si ripropone la situazione iniziale, con Busnago che difende quasi tutto e con le genovesi che commettono qualche errore di troppo, anche se giustificabile dal non ancora completo affiatamento delle giocatrici in una squadra totalmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Con i parziali di 22-25 e 18-25 l’incontro si conclude sul 3 a 1 in favore delle lombarde.

Nel prossimo turno, sabato 27 ottobre, alle ore 21, la Normac Avb giocherà ancora al PalaMaragliano, contro la Conad Alsenese.